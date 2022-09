Vratislav Dostál: Babiš jde proti všem. Proč se premiérem nejspíš už nikdy nestane? | E15.cz

„V minulosti jsem to vylučoval, teď už to vzhledem k tomu, co se děje v naší zemi, kterou vede prokazatelně nejhorší vláda od listopadu 89 v čele se slabým a nerozhodným premiérem, nevylučuji.“ Tak zní klíčový výrok Andreje Babiše ve středeční MF Dnes. Vyplývají z něj dvě věci: Babiš stále neví, zda je rozumné kandidovat na prezidenta. Co naopak ví, je, že jeho šance nejsou momentálně zrovna velké, a protože neumí a nechce prohrát, připouští, že hnutí ANO do boje o Hrad vyšle Alenu Schillerovou, Karla Havlíčka anebo Radka Vondráčka.

Ještě podstatnější je, že v podstatě bere zpět svá slova v tom smyslu, že už po příštím sněmu hnutí ANO nebude jeho předsedou, a především že se už nebude ucházet o hlasy voličů v dalších sněmovních volbách. Zkrátka a dobře: Babiš pracuje s tím, že se aspoň ještě jednou pokusí získat post předsedy vlády. A pokud jde o jeho případnou kandidaturu na Hrad, oznámit ji plánuje až na poslední chvíli koncem října.

Na úvod je třeba si připomenout, že do řádného termínu příštích sněmovních voleb zbývají tři roky – a my nemůžeme ani tušit, co tyto tři roky přinesou, jak stabilní bude vláda Petra Fialy, jaká bude tou dobou geopolitická situace, především v souvislosti s Putinovou válkou, zrovna tak lze jen stěží predikovat vývoj ekonomické a energetické krize. Pokud ale Babiš spoléhá na to, že čím hůř lidem bude, tím lépe pro něj a jeho politické vyhlídky, je dost dobře představitelné, že se šeredně plete.

Ostatně už teď lze s odkazem na volební modely a preference jednotlivých politických stran říct, že vládní subjekty v součtu sice mírně ztrácejí, zdaleka na tom ale nejsou tak zle jako jiné vládní strany v daleko mírnějších krizích v minulosti. Fialova vláda si zatím vede vcelku dobře, což se pochopitelně může změnit. I tak bude ale Babiš čelit limitům, které nebude umět se svou náturou překonat. Jednoduše řečeno: neumí utvářet spojenectví, ba co hůř, v minulosti své spojence likvidoval, nikdo soudný s ním proto do koalice nepůjde.