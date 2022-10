Windfall tax jako nová dojná kráva státního rozpočtu. Našli ji nahodile a kulhá na všechny čtyři nohy | E15.cz

Ministr financí Zbyněk Stanjura to neměl v posledních měsících během rozhovorů s novináři jednoduché. Musel skoro pokaždé vysvětlovat, jak je možné, že pravicová ODS, která před volbami slibovala „klid daní“, chce daně najednou zvyšovat, a to dokonce velkým společnostem včetně bank. Téměř pravidelně si bral na pomoc svou neoliberální guru Margaret Thatcherovou, která v pozici britské ministerské předsedkyně na začátku osmdesátých let minulého století také uvalila mimořádné daně.