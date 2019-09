Z Rejžkova deníčku: Jak jsem nezbohatl | E15.cz

Dnes jsem se rozhodl vyprávět pohádku, která, jak se dalo čekat, dopadla špatně. Asi před měsícem mi na Facebooku nabídl přátelství jakýsi Mexičan Carlos Slim Helu. Co bych ho nepřijal. Vzápětí mě šokoval přiznáním, že je předsedou soukromé charitativní nadace, která tajně rozdává dobročinné částky náhodně vybraným jedincům po celém světě a mě si taky vybral, že mi věnuje dva a půl milionu dolarů. Na internetu jsem si našel, že toto jméno nosí jeden z nejbohatších mužů na zeměkouli, telekomunikační magnát. No neberte to!