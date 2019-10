Zápisník Dušana Kütnera: Brutální historie | E15.cz

V Ostravě nějaký chytrák poničil památník Rudé armády. Podobnému ataku čelil nedávno i pomník ruskému generálu Koněvovi v Praze. O jeho pozitivní úloze v osvobození Československa a negativní roli při brutálním potlačení maďarského povstání v roce 1956 se dá obšírně diskutovat - o tom, že zejména Rudá armáda osvobodila moravskoslezskou metropoli nikoli. To je prostě fakt. Asi by se mělo dějepisu na školách věnovat více pozornosti.

S blížícím se státním svátkem se objevují jména těch, kteří by měli dostat státní vyznamenání. V minulosti jej přitom od prezidenta Zemana odmítlo převzít několik osobností jako například rocker Vladimír Mišík nebo astronom Jiří Grygar. Najde někdo odvahu letos? Možnost zapsat se do historie jako nositel státního vyznamenání je mimořádně lákavá a odmítnout to je mimořádně těžké.

Většina obyvatel Česka podle CVVM odmítá povinnou maturitu z matematiky. Dříve narození těžící z dědictví Marie Terezie, podle níž by měli lidé umět psát, číst a počítat, se mohou radovat. V rizikovém věku padesát let až důchod jim totiž v práci ubyde spousta konkurentů, kteří jaksi nebudou schopni si spočítat, že jedna a jedna jsou dvě.