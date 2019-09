Ministr školství Plaga je pro odklad povinné maturity z matematiky | E15.cz

„Zkoušku není možné zavést dřív, než budou opraveny chyby ve výuce,“ řekl ministr, podle kterého je výuka tohoto předmětu u současných středoškoláků nedostatečná.

Matematika je důležitá, míní Plaga. „Ale nechci, aby třetina žáků v maturitních oborech byla součástí experimentu, který je založen na tom, že pokud se stane maturita z matematiky povinnou, žáci se ji začnou více učit,“ míní.

Pětina v současné době propadá

Povinná maturita by se podle ministra mohla zavést za osm až deset let. Do té doby by nadále platilo, že by si maturanti kromě povinné češtiny museli vybrat také mezi matematikou a cizím jazykem.

Ze státní maturity z matematiky propadá v posledních letech nejvíce studentů, kolem pětiny těch, kteří si zkoušku vyberou.

V současnosti platí, že studenti gymnázií a lyceí by měli začít skládat povinnou maturitu z matematiky od roku 2021. Ostatní obory až na některé výjimky o rok později.

Experti i někteří poslanci plán vítají

Plagův záměr vítá Česká středoškolská unie či Unie školských asociací CZESHA. Návrh na zrušení povinné maturity z matematiky podali i poslanci za Piráty, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Vláda se k opozičnímu záměru postavila neutrálně.

Proti úplnému zrušení povinné maturity z matematiky je Svaz průmyslu a dopravy či Asociace ředitelů gymnázií. „Nám se to nelíbí, protože to přestává být státní maturita,“ řekla předsedkyně asociace Renata Schejbalová.