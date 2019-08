Zápisník Dušana Kütnera: Vylodění v Benátkách | E15.cz

Brzy nastane den D, tedy vlastně den B – Česko se po čtvrt století dočká uvedení tuzemského filmu v hlavní soutěži benátského filmového festivalu, nejstaršího na světě. Pravda, asi ne všichni si vzpomenou na film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, který se o Zlatého lva ucházel v roce 1994. Ale i tak je to historická událost. Tak snad film nezapadne jako voják Čonkin.

Pamětníkům hudebního festivalu v Trutnově, spojeného se jménem exprezidenta Václava Havla a nazývaného „český Woodstock“, se snad také blýskne na lepší časy. Nejstarší tuzemská multižánrová přehlídka se po čtyřech letech zřejmě dočká pokračování, byť tedy poněkud z ruky od tamního amfiteátru. Tak snad jim to v Brně klapne.

Společnost Lime hodlá zpřísnit pravidla pro parkování svých koloběžek. Nově proto v Praze zavádí stokorunové pokuty za odkládání těchto dopravních prostředků v červených zónách, kde je parkování zakázáno. Firma prý chce udržet v ulicích maximální pořádek. Hezké. Ještě by měla začít dohlížet na to, aby šílenci na zelenobílých strojích nejezdili po chodnících, kde prostě nemají co dělat.