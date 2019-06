Zápisník Dušana Kütnera: Zaseknuté boží mlýny | E15.cz

Odvolací soud po téměř třiceti letech pravomocně rozhodl o tom, že rod Walderode má restituční nárok na třímiliardové panství na Turnovsku včetně zámku Hrubý Rohozec. Pro rod Walderode dobrá zpráva, pro českou společnost špatná – vždyť kvůli nekonečnému rozhodování se řada aktérů sporu odstartovaného na počátku devadesátých let včetně původního restituenta výsledku nedožila. Boží mlýny prý melou pomalu, ale co je moc, to je moc.