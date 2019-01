Zápisník Jana Pavce: Nejsou lidi | E15.cz

V případě doktorů jich chybí skoro tisícovka a řeší se to přesčasy. Policie v Praze poptává 600 příslušníků, nepomáhá ani náborový příspěvek 150 tisíc korun a řeší se to… přesčasy. Česku už asi k rovnováze mezi osobním a pracovním životem pomůže jen krize nebo automatizace.

České kotlině prý pomáhá smysl pro ironii. Právě ten má být štítem proti nacionalismu, jenž zachvátil Polsko či Maďarsko. Tvrdí to alespoň přispěvatel amerického časopisu Foreign Policy James Traub. Snad bude mít pravdu. Ironie, vtípků a falešných twitterových účtů je v Česku pořád dost, ale s posunem celospolečenské debaty doprava to pořád nic nedělá.

Důvod slavit máme tak jako tak. Po premiérově oznámení, že by se v Česku na Staroměstském náměstí mohl otevřít nový Apple Store, přišla zpráva o příchodu další ikonické značky ze Silicon Valley. Do jara by zde měl svůj první servis otevřít výrobce elektromobilů Tesla. Experti za tím vidí rostoucí důležitost českého trhu v očích americké společnosti s tím, jak stoupají počty těchto vozů na silnicích v tuzemsku. Uvidíme, jak si autopiloti rozrůstající se flotily tesel poradí s rekonstruovanou dálnicí D1 pod kalamitním sněhem. Nejspíše proto tady má být servis.