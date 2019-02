Zápisník Jana Vávry: Toxické žiletky | E15.cz

Pohoršení nad aktivistickou reklamou značky Gillette už do značné míry opadlo. Do popředí se může opět dostat obchodní rozměr věci. Z průzkumů plyne, že klip o stereotypních představách o mužství bodoval u mladých. Naopak dvě třetiny respondentů nad padesát let znechutil. A to je z pohledu firmy horší, než se může zdát. Mladá generace má totiž vzhledem k oblibě plnovousů za toxickou nejspíš žiletku jako takovou.