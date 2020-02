Zápisník Jany Havligerové: ANO plodí spisovatele | E15.cz

Lídři členských zemí EU se nedohodli na budoucím unijním rozpočtu. Česko a další státy V4 chtějí co nejvíc peněz na dotace, bohaté země požadavek odmítají.

Premiér Andrej Babiš byl při jednání aktivní: „Navrhoval jsem, že rozpočet udělám sám, dělal jsem v životě mnoho rozpočtů,“ prohlásil. Neklaplo to. Unie už ví, jak by to dopadlo.

Senátu bude šéfovat Miloš Vystrčil z ODS. V tajné volbě mu dali hlas i lidé z KDU-ČSL a hnutí STAN. Je přitom v horní komoře parlamentu reprezentuje Vystrčilův protikandidát Jiří Růžička. Ten to nedokázal rozdýchat a tvrdí, že jde o špatný vzkaz voličům. Strany balancující nad propastí pětiprocentní hranice volitelnosti se prý nedokážou dohodnout. Jestli to spíš není jen důkaz o svobodě volby.

Exministr dopravy Vladimír Kremlík už má napsanou úvodní kapitolu knihy, v níž hodlá prozradit, jak vypadá reálné rozložení politické moci v Česku. Nemáme se ale bát. Bude tam trocha humoru a erotiky. Schválně – prodá víc výtisků Kremlík, nebo Adriana Krnáčová, která se ve své knize rozhodla odhalit zákulisí pražského magistrátu?