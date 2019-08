Zápisník Jany Havligerové: Babiš je rázný premiér | E15.cz

Přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka sice minulý týden vzkázal, že Šmarda nemá odborné předpoklady, a vyzval sociální demokracii k předložení jiného jména, ale to je asi tak vše. Jenže – řekl, nebo neřekl to Zeman mluvčímu tak, jak to Ovčáček řekl veřejnosti? Můžeme se jenom dohadovat. A pak že prezident nekoná. Koná. Až až.

Předseda vlády Andrej Babiš má evidentně dost sílících řečí o tom, že je slabý premiér,

a rozhodl se ve věci chybějícího ministra kultury konat. Jak prohlásil, sdílí stejný názor jako pan prezident, že pan Šmarda hlavně po jeho nespočetných mediálních vystoupeních není dobrý kandidát na uvolněný post: „Já říkám za sebe, s tímhle pánem já ve vládě nebudu. Takže to není už dneska problém pana prezidenta, je to i můj problém.“ Babiš se zkrátka bez záchvěvu slabosti rázně přivinul na hruď hlavy státu.