Jana Havligerová: Babiš ve dvojím ohni | E15.cz

Podle mluvčího Hradu potřebuje šéf žalobců pomoc, a oznámení mu uleví od politických tlaků. Podle poslance TOP 09 Karla Schwarzenberga jsou slova hlavy státu jasným vzkazem nejvyššímu státnímu zástupci, aby o znovuotevření premiérovy kauzy ani nepřemýšlel. Které tvrzení je blíže pravdě, můžete hádat třikrát.

Šéf hnutí ANO, premiér Andrej Babiš považuje prohlášení prezidenta za zbytečné, protože taková možnost nenastane. Justice by podle něj měla konat bez ohledu na názory politiků nebo novinářů a dalších lidí. Tak teoreticky – abolice bude potřeba. Babiš si bude muset vybrat. Buď ji podepíše on, nebo jiný člen vlády. Demonstrace, které by následovaly, by byly obrovské. Anebo by se kontrasignace nekonala, a jsme tam, kde už jsme byli. Trestní stíhání by pokračovalo, nejspíš další léta. Tahle prezidentská pravomoc je zkrátka zvrácená.