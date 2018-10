Zápisník Jany Havligerové: Busem do Bohnic | E15.cz

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola na poslední chvíli před komunálními volbami burcuje straníky: „Máme poslední šanci! Témata máme, díky práci vás všech, ale musíme je umět prodat,“ píše přátelům ze stranických buněk. Nedávná návštěva u hlavy státu, týden před volbami motivační dopis… Chtělo by to ještě nějakou kličku, na předsedu partaje je to zatím málo. Hlavní úder ale zřejmě přijde po volbách, a možná to dokonce půjde i pomalu. Koneckonců sociální demokracie má mít sjezd až v březnu příštího roku.