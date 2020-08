Zápisník Jany Havligerové: Chronické bolesti | E15.cz

Ministryně financí Alena Schillerová se při cestě domů do Brna proměnila v básnířku. Verši se pochlubila na Facebooku. Tak snad se to dá léčit.

Tomio Okamura při sněmovní debatě o situaci v Bělorusku vydával za svou analýzu slovenského politika Eduarda Chmelára. Ten teď viní šéfa SPD z krádeže. Okamura tvrdí, že text neukradl, pouze zapomněl uvést autora. S chronickou bolestí citovat si u politiků doktoři asi jen těžko poradí.

Komunistický poslanec Jiří Dolejš hodlá na podzimním volebním sjezdu strany kandidovat do užšího vedení KSČM. O tom, jak by mělo vypadat a kdo by měl stát v jeho čele, nemá úplně přesnou představu. Nepřeje si ale, aby stranu vedl „normalizační zombík“. Někoho takto ocejchovat ovšem přímo nechce. I tak by měl na sebe radši dávat pozor.