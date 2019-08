Zápisník Jany Havligerové: Grilovačky v ohrožení | E15.cz

Čtyři parlamentní opoziční strany – TOP 09, STAN, KDU-ČSL a ODS – vedou opatrné úvahy o tom, že by do příštích sněmovních voleb mohly jít společně. Aby vůbec měly šanci porazit Babiše a jeho anoisty, bude podle šéfa STAN Víta Rakušana potřeba, aby alfa samci v jednotlivých stranách upozadili svou ješitnost. To nemůže dopadnout dobře. Už jenom hledání alfa samců bude obtížné, ne-li nemožné.