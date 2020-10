Zápisník Jany Havligerové: Hlava to nebere | E15.cz

Prezidenta Zemana covid nijak zvlášť nevzrušuje. Momentálně věnuje více pozornosti vypracování kompra na šéfa BIS, materiál hodlá předat premiérovi. Sbírání olova, jímž by sestřelil nepohodlné osoby, hlavu státu vždycky bavilo.

Premiér Babiš nás vyzývá, abychom přestali zlehčovat situaci kolem viru. Situace je podle něj velmi vážná, takže nevylučuje ani úplné vypnutí společnosti a ekonomiky. Plán, jak by měl lockdown vypadat, překvapivě prý ještě neexistuje. Totální kapitulace.

Tým Chytré karantény upozorňuje, že dle zákona o ochraně zdraví se musí laboratornímu vyšetření podrobit každý občan, kterému to bylo nařízeno. Nesmí také dělat nic, co by mohlo vést k dalšímu šíření nákazy. Dost lidí podle týmu testy ignoruje. Ono už se porušování zákona v Česku nepostihuje?