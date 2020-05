Zápisník Jany Havligerové: Konečně léto | E15.cz

V bazénech pro kojence a batolata ve věku šest až 12 měsíců činí plocha pro jednoho koupajícího se 0,8 čtverečního metru, od 12 měsíců do tří let pak metr čtvereční. Dodržování požadavků je provozovatel povinen sledovat a vyžadovat. Autorka Zápisníku doporučuje, že by tvůrci předpisu měli natočit instruktážní video. Z bazénu.

Ministryně práce Jana Maláčová navrhuje svázat platy politiků s minimální mzdou. Prý by tak skončilo handrkování o to, kolik mají ústavní činitelé brát. Podle Maláčové je právě minimální mzda „nejlepší měřítko, které zobrazuje hospodářskou kondici České republiky“. Základní plat politiků by měl představovat 500 procent minimální mzdy. Její výši stanovuje vláda, aktuálně činí 14 600 korun měsíčně. Lékařské kapacity z oboru psychiatrie varují – koronavirus a omezení spojená s nákazou mají neblahý dopad také na duševní stav.