Zápisník Jany Havligerové: Léto, čas her | E15.cz

Patnáct poslanců – deset z hnutí ANO, čtyři z České pirátské strany a Radek Rozvoral z SPD – plus senátoři za ODS Pavel Karpíšek a bývalý policejní prezident Martin Červíček a rovněž Herbert Pavera z TOP 09.

To jsou borci, kteří budou koncem týdne na Slovensku reprezentovat Českou republiku na fotbalovém turnaji zemí visegrádské čtyřky. Úspěch v turnaji, který se pořádá při příležitosti setkání předsedů parlamentů V4, je zaručen. Češi nebudou hůř než čtvrtí.

Také pražští zastupitelé mají svoje klání. Oficiální pojmenování zatím nemá, pracovně by se dala hra nazvat „Kdo padne dřív“. Poslední dvě zasedání zastupitelstva hlavního města se táhla přes celou noc a hlasování o nejdůležitějších bodech se odehrávala až nad ránem. Ve výdrži zatím vede vládnoucí koalice. Není ani divu. Jak uvedl člen koalice Jan Čižinský, „do politiky jsme šli s tím, že chceme sloužit lidem. Děláme to pro své město.“ Silná to motivace.