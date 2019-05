Zápisník Jany Havligerové: Vzhůru do Bruselu | E15.cz

Předvolební atmosféra jaksi celkově houstne. KSČM, konkrétně volební jednička Kateřina Konečná, podává trestní oznámení na SPD. Okamurovo hnutí se podle ní dopustilo v kampani úmyslného trestného činu pomluvy, když ve svých novinách uvedlo, že europoslanci KSČM podpořili přijímání migrantů do Česka. Lovit ve stejných vodách je prostě problém.

Zostra jde do evropských voleb známá advokátka Klára Samková. V čele kandidátky euroskeptické Alternativy pro Českou republiku nás hodlá zachránit před eurobuzerací, multikulti a tak dál. Zkrátka chce, abychom se měli co nejlépe. A když to nepůjde? Hodí do toho vidle.