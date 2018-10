Zápisník Jaroslava Bukovského: Konec sladkého života | E15.cz

Sedmdesátimetrový byt v hlavním městě za dva miliony? Co by v Praze působilo jako poplašná zpráva, která by autora nabídky odkázala do sféry malomyslnosti či podvodného jednání, v Evropě není zdaleka nereálná. Kupříkladu v Belgii jsou podle poradců z Deloitte byty vzhledem k příjmům třikrát dostupnější než v Česku, které je na tom naopak ze starého kontinentu úplně nejhůře.