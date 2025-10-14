Brněnský Masarykův okruh má nového vlastníka. Skupina Creditas dokončila rodinnou transakci
Skupina Creditas rodiny miliardáře Pavla Hubáčka v tichosti převzala kontrolu nad brněnským Masarykovým okruhem, kam se letos po pěti letech vrátila Velká cena MotoGP. Do září tohoto roku autodrom dva roky vlastnil Hubáčkův bratranec a investor do realit Karel Hubáček. Ten zůstává nadále předsedou představenstva společnosti Automotodrom Brno, která Masarykův okruh provozuje.
Mluvčí společnosti Creditas Lucie Brunclíková vlastnickou změnu potvrdila s tím, že byla očekávatelná. Investiční skupina je u návratu okruhu do motoristické špičky od začátku. Do autodromu investovala 180 milionů korun a projekt podporovala v dalších ohledech, například marketingově.
„Bez silného partnera, jakým je skupina Creditas, by obnovení MotoGP v Brně nebylo možné. V pozici majitele bude její přínos ještě výraznější. Jsem rád, že původní tým zůstává a Automotodrom bude i nadále místem pro vrcholné sportovní zážitky i početné veřejné a soukromé akce,“ řekl k tomu Karel Hubáček.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!