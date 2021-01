Zápisník Jaroslava Bukovského: Příslib tučných let | E15.cz

Ostře sledovaný index sentimentu ZEW ukázal na takřka 62 bodů. To je číslo, které, nevěští-li rovnou mejdan, slibuje růžovější zítřky. Naposledy ukázal index tak vysokou cifru na počátku roku 2014. Pro Německo znamenal tlustou čáru za evropskou dluhovou krizí a do Česka tehdy přinesl nejsilnější růst za uplynulé čtyři roky. Možná přijde i německé prádlo.

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o bezhlavém zadlužování, ale báli jste se zeptat, dnes snad ještě lépe než tuzemské ministerstvo financí zodpoví trhům novopečená americká ministryně financí a exguvernérka amerického Fedu Janet Yellenová. Její plány by měly být o všem tom, co by jako guvernérka raději vědět nechtěla.