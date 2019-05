Zápisník Jiřího Frydlewicze: Vesmírná dramata | E15.cz

Americká vládní agentura NASA se začala připravovat na možný náraz cizího tělesa z vesmíru do planety Země. Využila k tomu simulaci, ve které mělo asi dvousetmetrové těleso dopadnout nedaleko města Denver v Coloradu. Když však vědci zjistili, že by taková srážka vyhubila vše živé v tamní oblasti, pokusili se těleso odklonit. To se jim zdařilo a těleso tak slavnostně vybuchlo nad New Yorkem. Přesto snad můžeme zůstat klidní. Pořád máme režiséra katastrofických filmů Michaela Baye.