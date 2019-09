Zápisník Jiřího Frydlewicze: Za Stalina! | E15.cz

Stalinovu pomníku, jednomu z nejnavštěvovanějších míst v Praze, hrozí zřícení. Pravda – nebyl sice nikdy v perfektním stavu, ale i přesto je oznámení stavebního úřadu sedmé městské části pro mnoho Pražanů více než bolestné. Mezi návrhy, jak se situací naložit, je mimo jiné i přestavění místa na muzeum. To jako fakt?

S podobným údivem během několika dní zareagovalo téměř deset tisíc lidí. Ti se proti zásadním změnám na oblíbeném místě vyslovili v petici. Doufejme, že vedení Prahy tyto prosby vyslyší a ráz prostoru u kyvadla zachová. Letenské sady a Stalinův pomník jsou místa s mezinárodním přesahem, kde se podařilo dokonale skloubit několik subkultur. Navíc s jedním z nejhezčích výhledů na Prahu.

To u budovy Transgasu, unikátní brutalistní stavby ze sedmdesátých let minulého století, nářky vyslyšení nedošly. Stavba je již téměř kompletně pryč a místu kousek od Národního muzea to přece jen sebralo určité kouzlo. Snad podobně nedopadne i Letná.