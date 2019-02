Zápisník Marka Schwarzmanna: Další vesmírná odysea | E15.cz

Každý si jistě pamatuje na třaskavou story loňského roku: čínský doktor Ťien-kchuej Che upravil genetický kód dvou ještě nenarozených dětí a dal jim tak do vínku a do života imunitu vůči HIV a dalším chorobám. Všichni se poté od něj distancovali včetně čínských úřadů či tamní akademie věd.

Světe, div se, americký server Stat po prozkoumání série dokumentů a dalších materiálů souvisejících s financováním Cheovy laboratoře přišel s tvrzením, že doktor pracoval právě s požehnáním akademie věd. Ať už se to potvrdí či ne, je jasné, že jde o irelevantní větev celé kauzy. Mělo by nás více zajímat, jak se daří zmíněným dětem či jaké další genetické změny jsou vědci schopni do genomu člověka uvést.

V sobotu ráno odstartuje první demonstrační mise lodi SpaceX Crew Dragon, která by den poté měla zaparkovat u vesmírné stanice ISS. Poletí sice bez posádky, ale držme inženýrům palce. Úspěšný test lidstvu totiž pootevře dveře na orbitu a do vesmíru obecně. Budoucí generace průkopníků budou nyní testované technologie potřebovat, a to i ty ovlivňující jejich genetický kód, aby při dlouhých letech do hlubokého vesmíru lépe snášeli mikrogravitaci či okolní radiaci.