Zápisník Marka Schwarzmanna: Šok sem, šok tam | E15.cz

Pro českou veřejnost je to ale asi tak trochu úleva. Organizátorům očividně došlo, že navigovat bažinu českého veřejného mínění v době postfaktické za přispění sociálních sítí a anonymního esemeskového hlasování není dobrým nápadem. Tomuto rozhodnutí nejde než zatleskat. Ono přiznat si, že člověk něco pokazil a potřebuje čas na nápravu, to se v českých luzích a hájích zas tak často nevidí.

S čím se ovšem setkáváme více než často, jsou mobily. Věděli jste, že dnes je to už pětatřicet let, co světlo světa spatřil první bazmek určený pro bezdrátové telefonování? Gratulace jde směrem ke společnosti Motorola.

Máte potíže s kreativitou? Trpíte autorským blokem? Kupte si na některém z e-shopů nebo si rovnou sestrojte vlastní zařízení pro mozkovou elektrickou stimulaci! Ano, tohle je další z trendů moderní doby, který nepočkal na plné pochopení exaktních dopadů na lidské zdraví a psýché – už dříve například frčely amatérské transplantace nebo třeba komunismus až na věčné časy. Co přijde v budoucnu po home made elektrošocích si raději netroufejme odhadovat.