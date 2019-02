Zápisník Martina Čabana: Jak si stojíme | E15.cz

Aniž by to s tím oficiálně jakkoli souviselo, vedení SPD vzápětí zrušilo Volného moravskoslezskou stranickou buňku – volebně mimochodem jednu z nejúspěšnějších. Jak to skončí, ještě nevíme. Ale po zkušenostech s Úsvitem přímé demokracie Tomia Okamury doporučujeme členům SPD, až se prach usadí, zkontrolovat pokladnu.

Kulatiny mělo to neštěstí, jemuž se dlouho zvrhle říkalo Vítězný únor, loni, ale stejně neuškodí si dnešní výročí připomenout. Třeba úryvkem z aktuálních Haló novin: „Tehdejší českoslovenští komunisté dokázali, že k socialismu lze dojít i demokratickou cestou.“ To napsal do stranického listu Stanislav Grospič, poslanec a místopředseda KSČM. Strany, která drží při životě vládu a moc by chtěla rozhodovat o tom, kdo má a nemá být ministr. To jen, abychom věděli, jak si zhruba stojíme.