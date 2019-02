Zápisník Martina Čabana: Vzdušno a dusno | E15.cz

Třeba ve sněmovně. „Jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven! A tam si to můžeme vyřešit,“ křičel od pultíku poslanec SPD Lubomír Volný na poslance ČSSD Jana Birkeho. Na bitku bývalého tělocvikáře s bývalým hokejistou nedošlo, protože z jednacího řádu není jasné, zda se fyzické konfrontace musejí, tak jako vzájemné diskuze, odehrávat prostřednictvím předsedajícího schůze.

Za zeptání nic nedáš, to je heslo Tomia Okamury. Napsal mu občan, zda je pravda, že Muzeum romské kultury žádá o příspěvek ve výši jeden bilion korun. Okamura se v písemné interpelaci zeptal ministra kultury – a hle! Pravda to není. Poslanec vyhověl občanu a naplnil svou roli, aniž by při tom došlo k nežádoucímu pnutí uvnitř dutiny lebeční.