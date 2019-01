Zápisník Michala Noska: Brexit, rozvod, vražda | E15.cz

Británie byla loni pro Českou republiku pátou nejdůležitější exportní zemí. Roční vývoz do ostrovního království představuje dvě stovky miliard, a pokud by se po tvrdém brexitu propadl, tak by to tuzemští exportéři výrazně pocítili. První unijní rozvod by tak nastartoval mnohem vážnější krizi, než se očekává.