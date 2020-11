Zápisník Michala Noska: Hensley a Gott se sešli v nebi | E15.cz

Je to po Lee Kerslakeovi druhý člen kapely Uriah Heep, který letos zesnul. Jediné, co se ale dá v této smutné době udělat, je pustit si jeho nejslavnější písničku, Lady in Black. To se hodí i do koronavirové izolace.

Pandemie i přes řadu omezujících opatření pokračuje novými rekordy v Česku i jinde. Ulice jsou prázdné. Lidé se bojí a kdo nemusí ven, zůstává zavřený doma. Přibývá depresí a úzkostných stavů. Restaurace i chrámy umění krachují, svět se zastavil a řešení je v nedohlednu. Novou sezonu již odpískala i slavná La Scala.

Ale tak už dost chmur. Do konce týdne má být slunečno. Tedy ideální počasí na výlet do přírody. A navíc blížící se Vánoce posluchačům zpříjemní nová píseň zesnulého Karla Gotta s žijícím Richardem Krajčem. Alespoň nějaké dobré zprávy se najdou.