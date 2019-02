Zápisník Michala Noska: Oscary a nedopalky | E15.cz

Netflix navíc za miliardu dolarů buduje v Novém Mexiku ateliéry. Filmové pořádky se mohou řádně zatřást.

Otřes hrozí i výrobcům cigaret. Evropský zákon o jednorázových plastech se má dotknout i nedopalků. Tabákoví giganti mají v budoucnu zabezpečit jejich ekologickou likvidaci. Volně pohozený vajgl se totiž v přírodě rozkládá roky a jejich počet jde celosvětově do bilionů. Otázkou je, jak se to bude dělat.

Jednou z variant je, že si výrobci budou platit specializované firmy, které se o problém postarají, jako je to například s elektrospotřebiči. Další variantou je, že si kuřáci své nedopalky budou shromažďovat doma ve speciálních boxech, které posléze vyvezou na sběrné místo výrobce. Ač je to málo pravděpodobná možnost, byla by prospěšná. Smrad a pohled na stovky nedopalků v bedně by totiž mohl mnohého kuřáka od další konzumace odradit.