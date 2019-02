Cena za nejlepší film může Netflix posunout do vyšší ligy, Hollywood začíná panikařit | E15.cz

Mexický snímek od režiséra Alfonsa Cuaróna má podle magazínu Hollywood Reporter třiatřicetiprocentní naději na výhru nejprestižnější hollywoodské ceny.

Nedělní vítězství by pro streamovací službu Netflix znamenalo překročení dalšího milníku v transformaci z vetřelce ze Silicon Valley na hollywoodského hráče. Podle webu Bloomberg by šlo by ale také o signál, že přichází nová éra filmové distribuce. Roma je totiž prvním snímkem nominovaným na cenu za nejlepší film, který byl šířen převážně prostřednictvím streamování. V kinech byl pouze v limitované míře. Netflix se navíc může stát první technologickou firmou, která nejvyšší hollywoodské ocenění získá.

Podle analytika Richarda Greenfielda ze společnosti BTIG je jedno, zda Netflix letos zvítězí, nebo ne. Dřívě či později stejně přijde digitálné distribuovaný film, který na sošku dosáhne. Možná to nakonec nebude snímek od Netflixu, ale například od Amazonu, Applu nebo studia Disney, které chce svou streamovací službu spustit už letos.

Cesta Romy až k pozici favorita ale nebyla vůbec jedoduchá. Netflix do jejího oscarového tažení investoval podle listu New York Times přibližně třicet milionů dolarů.

O kampaň snímku se stará Lisa Taback, která se v zákulisí snaží dotáhnout Romu k ceně za nejlepší film. Stejný kousek se jí už v minulosti povedl například u historické Královy řeči nebo novinářského dramatu Spotlight.

„Když vidíte to množství billboardů na Romu, tak máte pocit, že se jedná spíše o velkorozpočtový snímek typu Avengers,“ popisuje kulturní reportér New York Times Kyle Buchanan.

Majitelé kinosálů i někteří filmoví tvůrci navíc z oscarového tažení streamovací služby nemají zrovna radost. Provozovatelům kin vadí podle Bloombergu zejména to, že Netflix své snímky zpřístupní předplatitelům už během nasazení do kin. Běžná praxe je přitom taková, že jdou filmy nejprve na stříbrné plátno a teprve po několika měsících se zpřístupní na ostatních platformách.

„V Hollywodu je poměrně velká panika, že Netflix skutečně zvítězí,“ myslí si editorka Sasha Stone z filmového webu Awards Daily. Aby ne, když vítězství Romy může znamenat změnu rovnováhy hollywooských sil. Doteď si totiž herci a režiséři odskakovali k Netflixu především kvůli větší tvůrčí svobodě, zítra se k ní může přidat ještě vidina zisku zlaté sošky.

Největším konkurentem Romy v souboji o cenu za nejlepší film bude zřejmě drama Zelená kniha, které se věnuje tématu rasové segregace ve Spojených státech. Nakonec ale může klidně vyhrát někdo jiný. Snímky Zrodila se hvězda, Favoritka nebo BlacKkKlansman by si to bezpochyby zasloužily.