Zápisník Michala Tomeše: Autem, lodí, letadlem? | E15.cz

Světem letecké dopravy otřásla nedělní nehoda na moskevském letišti. Kromě lidského rozměru má neštěstí i ekonomickou stránku. Ruskému výrobci letadel Suchoj, z jehož továrny pochází havarovaný superjet, se totiž dlouhodobě nedaří prosadit na západních trzích. Jediný evropský klient se letadel nedávno zbavil kvůli problémovým motorům, další dopravci raději volí konkurenci. Pro kdysi úchvatný ruský letecký průmysl je to další těžká rána.

V bolestech jsou také české prodeje osobních aut, které meziročně klesly o desetinu na 82 tisíc vozů. Úspěch slavily především levnější automobily, naopak od nákupu vozů upustily české firmy. Další náznak opatrnosti před krizí?

Úsměv na tváři by alespoň mohl vykouzlit návrh pražských radních. Chtějí zrealizovat myšlenku takzvaných vodních tramvají. Ty by na rozdíl od přívozů nepluly napříč Vltavou od břehu ke břehu, ale v podélném směru. Pirátské vedení magistrátu by mohlo myšlenku zkombinovat s volební kampaní a vyslat na řeku plachetnice.