Zápisník Michala Tomeše: Trable země draka | E15.cz

Ve stejné době, kdy do ulic Hongkongu vyšly protestovat proti čínskému vlivu stovky tisíc lidí, zaznamenala mobilní komunikační služba Telegram masivní útoky ze strany čínských internetových robotů. Podle zakladatele aplikace Pavla Durova se přitom nejednalo o výjimku. I v Číně nejspíš považují protesty obyvatel za nedemokratické.

Čínští regulátoři by měli navýšit podporu ekonomiky a udržet dostatek likvidity v oběhu. Uvedl to čínský vicepremiér Liu He. Země se tak snaží popasovat se se zpomalující ekonomikou i s hrozící obchodní válkou a finanční krizí. Souboj komunismu a kapitalismu bude ještě zajímavý.