Huawei ztrácí klíčového odběratele | E15.cz

SoftBank se rozhodla coby svého strategického partnera pro rozvoj a nasazení 5G bezdrátových sítí zvolit finskou společnost Nokia. Potřebný hardware má Japoncům dodávat švédský Ericsson. SoftBank přestává využívat služeb svého dlouholetého partnera Huawei, přestože jej SoftBank zapojila do testování technologie 5G. Banka podle Bloombergu odmítla svůj krok komentovat.



V únoru nicméně prostřednictvím svého šéfa Masajošiho Sona uvedla, že nahrazení technologií Huawei ve stávajících systémech SoftBank by vyšlo na zhruba pět miliard jenů (téměř 1,1 miliardy korun).



Nejde o první rozkol mezi Huawei a SoftBank. Japonskou firmou vlastněný výrobce počítačových čipů ARM již před týdnem oznámil, že pozastavuje spolupráci s čínským výrobcem komunikačních zařízení. Čínské firmě kvůli tomu hrozí, že nebude schopna vyrábět čipy pro své budoucí chytré telefony.

Produkty od ARM jsou základem většiny procesorů pro mobilní přístroje na celém světě. Huawei, stejně jako Apple nebo výrobci čipů jako je Qualcomm, využívá architekturu ARM ve svých procesorech pro chytré telefony. Má také licenci na grafickou technologii firmy.



Odklon od technologií Huawei nastal v řadě států či korporací poté, co americká vláda zařadila Huawei na černou listinu. Americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty. To ohrozilo mimo jiné spolupráci firmy s Googlem, který poskytuje přístrojům Huawei operační systém Android, ale i s dalšími technologickými firmami. Posléze Spojené státy restrikce vůči Huawei částečně zmírnily, když firmě umožnily nakupovat americké zboží za účelem zachování nynějších komunikačních sítí a zajištění softwarových aktualizací pro už prodané telefony Huawei. Povolení platí do 19. srpna a je možné je prodloužit.