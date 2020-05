Česko v nouzi - zápisník Nguyen Thuong Ly | E15.cz

Zemi tedy opět de facto řídí šéf rezortu Adam Vojtěch. Roušky, školy, hospody, je to na něm. A není mu co závidět, brzy se ozvou soudy, kontroloři z NKÚ a nakonec i Andrej Babiš. Otázka je, co z toho bude bolet nejmíň.

Otevírání škol provází takový chaos, aby se v tom čert vyznal. Žáci prvního stupně mohou příští týden do školy, jenom když budou chtít. Žáci druhého stupně se kromě deváťáků vracet nemají, možná to ale v červnu dobrovolně půjde, kdo ví. Středoškoláci až na maturanty mají zůstat doma. Vysokoškoláci mohou hlavně na konzultace a zkoušky. Pro mateřské školky nejsou jednotná pravidla. Postižené děti budou – možná – moci do školy od června. Taková krásná slovní úloha z matematiky by měla být zakončena zadáním: na základě uvedených informací spočtěte pravděpodobnost kolize Země s Marsem.