Zápisník Nguyen Thuong Ly: Kolotoče a peníze | E15.cz

S vojenskou vervou se do práce pustil nový ministr zdravotnictví Roman Prymula. A hned naplnil očekávání – či obavy – že mu nebudou cizí plošná restriktivní opatření.

V úterním projevu řekl, že nebude zavádět opatření, která by poškozovala ekonomiku, v tom samém vystoupení zároveň oznámil, že asi omezí otevírací dobu restaurací. Nový ministr ani nepotřebuje zásah neurotického premiéra, názorové kolotoče zvládne bravurně sám.

Do absurdního kolotoče se dostala i Česká pošta. Vláda jí na jednu stranu přikázala zabalit a roznést tři miliony obálek s rouškami a respirátory. A z druhé strany dostane pohlavek od lékového ústavu, že to udělala špatně a má to napravit. Hájit Českou poštu není nic populárního, ale její práce opravdu není se vyznat ve správném balení a distribuci ochranných pomůcek. Zde selhal ten, kdo práci zadal.

Volby nejsou pro politické strany jen o vlivu, ale i o penězích. Nejinak je tomu u voleb příští týden. Za jeden mandát zastupitele v kraji dostane strana čtvrt milionu ročně, za senátorský post dokonce 900 tisíc korun ročně. Strany si tak za výsledky těchto říjnových voleb rozdělí v příštích letech stovky milionů korun na státních příspěvcích. Byť nepatří krajské a senátní volby pro voliče mezi ty nejatraktivnější, politické strany už otevírají kasičky.