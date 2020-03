Zápisník Nguyen Thuong Ly: Krize v červeném | E15.cz

Krizový štáb ministerstva vnitra následoval příklad šéfa rezortu a celý se oblékl do červených svetrů, mikin a triček. Na fotografii z jednání, kterou sdílelo vnitro na svém Twitteru, nechybí ani sám Jan Hamáček ve známém - a snad pravidelně praném - červeném svetru s džínami, čemuž se už familiárně říká „outfit na Jeníka“. Marketingový tým Andreje Babiše zatím dokázal jen premiérovi sundat kravatu. Aby působil rozhodněji, možná by ho příště měl obléct rovnou do červeného atombordelu.