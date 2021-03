Zápisník Nguyen Thuong Ly: Novej pes | E15.cz

Po chytré karanténě, semaforu rizika v okresech a posledního PSA to bude další pokus o standardizaci rozhodování vládního kabinetu. Že by nás PES 2.0 vyvedl rozumně z pandemie? Tomu snad uvěří jen ten, kdo poslední rok nežil v této zemi.

Za rohem jsou také Velikonoce. Už za dva týdny budou mít Češi dva volné pracovní dny a víkend k tomu, aby mohli... to samé, co v posledních týdnech. Pamatujete ještě na situaci před rokem? Vláda v obavě z nájezdu nespokojených zahrádkářů a kutilů otevřela před svátky hobbymarkety, kam zamířily davy lidí. To se snad letos nikdo neodváží navrhovat. Co ale způsobí obavy z nájezdu nespokojených voličů na podzim, radši nepředvídat.