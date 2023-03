Velikonoce 2023: Kdy jsou velikonoční svátky? Datum, sváteční dny | e15.cz

Kdy se slaví Velikonoce?

Velikonoční pondělí letos vychází na 10. dubna. Tento den je spolu s Velkým pátkem, který připadá na 7. dubna, státním svátkem. Velikonoce tak pro řadu zaměstnanců znamenají i příjemný prodloužený víkend.

Výpočet data Velikonoc

Velikonoce jsou jedním z takzvaných pohyblivých svátků, nemají tedy jasně stanovené datum. Při výpočtu termínu hraje roli první jarní úplněk. Velikonoční neděle je pak první nedělí, která po úplňku následuje. Jarní rovnodennost podle kalendáře připadá na 20. března (přesněji ve 22 hodin 24 minut), velikonoční neděle tak může připadnout na kterýkoli den od 22. března do 25. dubna.

Jarní rovnodennost: Proč se datum se mění?

Mnozí si ještě pamatují, že v minulosti platil za začátek jara 21. březen. Od roku 2012 se datum posunulo. I letos jarní rovnodennost nastává už 20. března. Mezi naším kalendářem a kalendářem astronomickým totiž vzniká postupem času odchylka. Jarní rovnodennost bude nastávat 20. března až do roku 2048, kdy se přesune na 19. března. Zpátky na datum 21. března se první jarní den vrátí až v roce 2102.

Kdy jsou Velikonoční prázdniny?

Školáci si oproti pracujícím užijí ještě jeden den volna navíc. Velikonoční prázdniny začínají už ve čtvrtek 6. dubna, do školních lavic se studenti vrátí až v úterý 11. dubna.

Obchody a otevírací doba

Ačkoli státními svátky jsou Velký pátek i Velikonoční pondělí, zákaz prodeje se vztahuje pouze na pondělí. V pátek si tedy bez problémů nakoupíte všude, v pondělí už zůstanou otevřené jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, prodejny na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízeních nebo velkoobchody. Zákaz prodeje se samozřejmě nevztahuje ani na čerpací stanice nebo lékárny.

Jak jednoduše ozdobit velikonoční vajíčka (video)

Velikonoční dny - přehled

Velikonoce jsou mnohem delší, než by se na první pohled mohlo zdát. My tak nejčastěji označujeme období od Velkého pátku do Velikonočního pondělí, vše ale začíná už Květnou nedělí. Pašijový (nebo také Svatý či Velký) týden potom tradičně končí takzvanou velikonoční vigilií, tedy nocí ze soboty na Velikonoční nedělí. Křesťané věří, že právě během této noci došlo ke vzkříšení Ježíše Krista. Ke každému z velikonočních dnů se samozřejmě pojí hned několik tradic, zvyklostí a pověr.

Květná (někdy také Pašijová) neděle (2. dubna 2023) – křesťanům tento den připomíná příchod Ježíše Krista do Jeruzaléma, v kostelech se četly Pašije a světily se kočičky (větve vrby jívy), které pak měly ochrannou moc.

(někdy také Pašijová) (2. dubna 2023) – křesťanům tento den připomíná příchod Ježíše Krista do Jeruzaléma, v kostelech se četly Pašije a světily se kočičky (větve vrby jívy), které pak měly ochrannou moc. Modré pondělí (3. dubna 2023) – v tento den lidé podle tradic neměli vykonávat žádnou práci. Název je odvozený od modré barvy, do které se zdobily kostely.

(3. dubna 2023) – v tento den lidé podle tradic neměli vykonávat žádnou práci. Název je odvozený od modré barvy, do které se zdobily kostely. Šedivé (někdy také Žluté) úterý (4. dubna 2023) – den, který hospodyňky tradičně zasvětily úklidu.

(někdy také Žluté) (4. dubna 2023) – den, který hospodyňky tradičně zasvětily úklidu. Škaredá (nebo také Popeleční) středa (5. dubna 2023) – přízvisko popeleční získala podle toho, že se vymetaly komíny, označení škaredá zase souvisí s biblickými příběhy, protože v tento den Jidáš zradil Ježíše. Pověry říkají, že pokud se budete mračit, může vám to zůstat po celý rok.

(nebo také Popeleční) (5. dubna 2023) – přízvisko popeleční získala podle toho, že se vymetaly komíny, označení škaredá zase souvisí s biblickými příběhy, protože v tento den Jidáš zradil Ježíše. Pověry říkají, že pokud se budete mračit, může vám to zůstat po celý rok. Zelený čtvrtek (6. dubna 2023) – pokud chcete být zdraví, dejte si ve čtvrtek špenát, zelí, hrách nebo jiné zelené jídlo. Jiná tradice pak říká, že byste se měli postit a jíst právě jen zeleninu. Křesťané mají tento den spojený s poslední večeří Ježíše Krista. Večer pak „odlétají zvony do Říma“ a až do noci ze soboty na neděli je nahrazují řehtačky.

(6. dubna 2023) – pokud chcete být zdraví, dejte si ve čtvrtek špenát, zelí, hrách nebo jiné zelené jídlo. Jiná tradice pak říká, že byste se měli postit a jíst právě jen zeleninu. Křesťané mají tento den spojený s poslední večeří Ježíše Krista. Večer pak „odlétají zvony do Říma“ a až do noci ze soboty na neděli je nahrazují řehtačky. Velký pátek (7. dubna 2023) – den, kdy si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista a drží půst. Podle pověr se také otevírají hory s poklady a lidé si mezi sebou nic nepůjčují, protože se bojí, že by daná věc mohla být očarována.

(7. dubna 2023) – den, kdy si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista a drží půst. Podle pověr se také otevírají hory s poklady a lidé si mezi sebou nic nepůjčují, protože se bojí, že by daná věc mohla být očarována. Bílá sobota (8. dubna 2023) – den příprav na Boží hod velikonoční, kdy se plete pomlázka, barví vajíčka a podle některých tradic se už začínají péct beránci a mazance.

(8. dubna 2023) – den příprav na Boží hod velikonoční, kdy se plete pomlázka, barví vajíčka a podle některých tradic se už začínají péct beránci a mazance. Velikonoční neděle , Boží hod velikonoční (9. dubna 2023) – oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, v tento den se tradičně pekly a následně nechávaly posvětit pokrmy spojené se svátky jara.

, Boží hod velikonoční (9. dubna 2023) – oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, v tento den se tradičně pekly a následně nechávaly posvětit pokrmy spojené se svátky jara. Velikonoční pondělí (10. dubna 2023) – poslední den Velikonoc, který je spojený především s oslavami, koledováním a pomlázkou.

Nejznámější velikonoční tradice

Velikonoční svátky se nesou ve znamení řady nejen křesťanských, ale také pohanských tradic a zvyků. Mezi ty nejznámější patří pečení velikonočního beránka a mazance, barvení vajec nebo pletení pomlázky z proutků a následné šlehání dívek a žen, které pak podle pověry zůstávají zdravé a silné.

Asi není překvapením, že mnoho žen tuto tradici nedokáže náležitě ocenit – zvláště když koledníci zapomenou, že by šlehání mělo být opravdu jen symbolické. Na mnoha místech se tak od tohoto zvyku upouští. Především na vesnicích ovšem Velikonoce zůstávají oblíbenými svátky a řada tradic se stále dodržuje.