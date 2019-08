Zápisník Ondřeje Součka: Liberland, či Bílý dům | E15.cz

A kvůli postoji dánských politiků zruší i plánovanou cestu do Kodaně. „Na základě komentářů premiérky Mette Frederiksenové, že nemá zájem prodej Grónska probrat, naši schůzku přeložím na jindy,“ napsal Trump na Twitteru. Česko by se naopak mohlo pokusit prodat území Liberlandu Víta Jedličky. Pokud by Trump zájem neměl, český prezident by se mohl vymluvit z plánované cesty do Bílého domu, kterou zjevně neustále oddaluje.

Cestování si naopak mohou začít naplno užívat Saúdky, které mohou nově volně cestovat i bez svolení jim příbuzných mužů. V platnosti však zůstává, že bez souhlasu mužů si tamní ženy nemohou založit bankovní účet. Zda už saúdský princ pracuje i na liberalizaci této oblasti, není jasné, ale až tato poslední bašta padne, saúdský svět už nikdy nezůstane stejný.