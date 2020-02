Zápisník Ondřeje Součka: Svišti už vědí | E15.cz

Jaro v Pensylvánii letos přijde brzy. Během tradičního rituálu městečka Punxsutawney to předpověděl slavný svišť Phil, jehož předchůdce si zahrál například i v povedeném snímku Na Hromnice o den více. V historii to je už 134. sviští předpověď. Traduje se, že pokud Phil spatří svůj stín a po svém vyjmutí z nory do ní zaleze zpět, chladné počasí vydrží dalších šest týdnů. Zatím se jeho předpovědi naplňují jen ze 40 procent. Zdá se ale, že v budoucnu to bude mít s předpověďmi poněkud jednodušší.