Zápisník Pavla Otta: Babišovo kolečko | E15.cz

Je to jako výlet do politické historie. V březnu 2006 začala ODS přesvědčovat voliče o klíčovém bodu svého programu – rovné patnáctiprocentní dani. „Každá rodina si zvýší příjmy v tisícikorunách,“ tvrdil autor reformy Vlastimil Tlustý.

Rozdával otočné papírové kolečko, na němž si každý mohl spočítat, o kolik by si polepšil. Pro pomůcku se vžil název Tlustého kolečko. Nápad si nyní vypůjčil premiér Andrej Babiš. Prý splní to, co občanští demokraté nesplnili. Že by už opravdu bylo líp?

Osobní astroložka šéfa ANO, tedy astrologička, abychom byli přesní, usoudila, že koronavirus už není tak agresivní. Premiér se s tím plně ztotožnil. Světe div se, udělal to těsně před svým odjezdem na Krétu, kde stráví dovolenou. Předpokládáme, že slibovat o pětinu nižší daně, aniž by věděl, kde na to vezme, poradila Babišovi také nebeská tělesa.