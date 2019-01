Zápisník Pavla Otta: Prostě Afrika | E15.cz

Spíše do Afriky či Asie patříme také v délce vydávání stavebních povolení. Žadatelé na ně čekají v průměru tři čtvrtě roku. Rychleji to jde v Kongu, Rwandě či v Iráku. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) změní tuto mizerii nový zákon. Zatímco Dostálová tvrdí, že začne platit v roce 2021, v legislativním plánu vlády je rok 2023. No a co? Určitě nikdo nechce, aby se ze samého makání zavařila ministrům kolečka.

Hradní kancléř Vratislav Mynář se už nebude soudit o bezpečnostní prověrku. Každému musí být přece jasné, že na rozdíl od svých předchůdců žádnou nepotřebuje. Pro lepšolidi, jako je on nebo prezident Miloš Zeman, holt zákony neplatí.

Ve sněmovní debatě o zdanění finančních náhrad církvím za majetek, který jim po roce 1948 ukradli komunisté, došlo i na případ jistého soudruha ze Strakonic. Z partajní pokladny měl zcizit třicet tisíc korun. Poslanec Jan Farský ze STAN míní, že jestli peníze vrátí, měla by z nich KSČM odvést daň. To zní logicky.