Zápisník Pavla Otta: Šlachta prozřel | E15.cz

Naší největší hovadinou bylo věřit Andreji Babišovi, že si přeje, aby policie byla, jaká má být, svěřil se týdeníku Echo bývalý ředitel protimafiánského útvaru Robert Šlachta. Je to až dojemné přiznání svědčící o jeho naivitě.

Postěžoval si také, že má stigma Babišova člověka, který pomohl šéfovi ANO k moci. Nutno připomenout, že Babiš zajistil policejnímu plukovníkovi trafiku, až do loňska byl náměstkem na Generálním ředitelství cel. Šlachta funkci složil údajně proto, že nedostal více personálu a kompetencí. A prozře i olomoucký žalobce Ivo Ištvan? Oba protikorupčníci by mohli založit stranu s názvem Všechny do tepláků.

Rčením: co na srdci, to na jazyku se řídí i ministryně financí Alena Schillerová. Když ČSSD nechtěla ve sněmovně podpořit vládní změnu, která připraví obce o miliardy z daní, vzkázala do oranžových lavic: „Příště se na vás vy..reme.“ Zda myslela jen socialisty, nebo i živnostníky, kterým mají radnice dotovat „pětadvacítku“, není jasné.