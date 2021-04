Zápisník Pavla Otta: Třaskavé Česko | E15.cz

Pokud agenty nenapadlo, že umístěním náloží v muničním areálu riskují, šlo o amatéry. To je ale neomlouvá. Nastražení výbušnin do takto explozivního prostředí obklopeného obcemi, a to cizími vojáky, se jinak než státním terorismem nazvat nedá. Navíc Bulharsko je spojenec Česka. Ani nad možným incidentem v této zemi si český premiér nemůže mýt ruce.

Vysoce třaskavá je i situace v Poslanecké sněmovně. Přestože kauza ruské rozvědky zastínila plán ODS, lidovců a TOP 09 svrhnout vládu, záměr je stále aktuální. V případě, že se přidají jen komunisté a SPD, ale nebude operace dvakrát zdařilá.