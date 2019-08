Zápisník Pavla Otta: Vláda zvířat | E15.cz

Ze zoufalství už nevědí, co si počnout, a tak vymýšlejí kauzy typu nevýměna ministra kultury nebo se naoko handrkují kvůli státnímu rozpočtu.

Skutečnost je taková, že boj se zdivočelým hmyzem a hlodavci ústavní činitele sjednotil. Sehranější parta zemi dosud neřídila. Jen je otázka, zda vypouštění syslů premiérem Andrejem Babišem byl dobrý nápad. Jistě, sysel není hraboš. Ale přemnožit se může také.

Aby toho nebylo málo, z letních veder měl zešílet ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Alespoň to tvrdí komunistická poslankyně Soňa Marková. Asi už se vidí v čele odborů a zdravotnických organizací. Nelíbí se jim, že zaměstnanci nemocnic mají dostat přidáno nejvýše tři procenta. Jenže kde vzít peníze, když stát přilepšuje důchodcům nebo učitelům? Po miliardách volají i zemědělci. Prý nemají kapacity na to, aby dávali hrabošům jed přímo do děr.