Zápisník Petra Peška: Epidemiologové v ráži | E15.cz

Nový vrchní epidemiolog slovenského původu se pohoršil nad tím, že Češi chodí v Chorvatsku na velké taneční party. „Pařit je zjevně nezbytně nutné i v době pandemie bez ohledu na zdravý rozum,“ napsal ve svém tweetu…taktéž z Chorvatska.

Rastislav Maďar se bránil tím, že to není nic tajného. A hlavně, že to bylo bezpečné, protože se do Chorvatska vypravil autem do soukromého penzionu. Mezitím se mu ale podařilo vzbudit pozornost dalším výrokem. To když pro nové vydání Týdeníku Echo v souvislosti s koronavirovou krizí prohlásil, že „hodně lidí si u nás žilo nad poměry“. Jestli dorazí druhá vlna, máme se na co těšit i co se veřejných expozé týká.