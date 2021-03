Zápisník Petra Peška: Otevíráme, zavíráme | E15.cz

I to je nepochybně dobrá zpráva, navíc mizí i plošné bezpečnostní prohlídky u vchodů do areálu. Prezidentská kancelář také zveřejnila návod, co všechno se dá v hradních zahradách dělat. Mohou sloužit jako „místo pro relaxaci, odpočinek, modlitbu či procházku v přírodě s unikátní flórou“.

Stažené rolety naopak budou mít na Velký pátek i obchody, které jinak mají z restrikcí výjimku, včetně malých prodejen s potravinami. Na státní svátek se totiž vztahuje mimořádné nařízení související s nouzovým stavem. Nakoupit tak půjde jen na pár místech, jako jsou benzinky, lékárny či nádraží. Takže vše je v rovnováze.