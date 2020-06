Zápisník Petry Jansové: Češi umí | E15.cz

Americký server The Information zveřejnil zprávu, že se čínský internetový gigant Tencent stal většinovým podílníkem českého herního studia Bohemia Interactive. Za balík akcií měl zaplatit zhruba 260 milionů dolarů (6,2 miliardy korun), firma to ale ústy šéfa marketingu Petra Poláčka dementovala. Ať je to, jak chce, brněnští vývojáři dělají tuzemskému kreativnímu průmyslu reklamu po celém světě.